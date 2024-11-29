Суд отправил под домашний арест капитана перевернувшегося в Баренцевом море судна

Капитана перевернувшегося в Баренцевом море судна отправили под домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте капитана судна «Боец», перевернувшегося в Баренцевом море. Об этом в пятницу, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на время расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обвиняемого отправили под домашний арест. Кроме того, капитана оштрафовали на 25 тысяч рублей за предпринимательскую деятельность без лицензии.

27 ноября маломерное судно с пассажирами опрокинулось в Баренцевом море у села Териберка. Экипажи проходящих рядом судов подобрали людей. Никто не пострадал. Вскоре после ЧП капитана задержали. Медосвидетельствование показало наличие алкоголя у него в крови.