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16:05, 29 ноября 2024Путешествия

Туры на люксовый курорт для богачей описали словами «цены сравнимы с Турцией»

Эксперт Мкртчян: недельный тур на Мальдивы стоит 350 тысяч рублей на двоих
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Dion Tavenier / Unsplash

Недельный тур на Мальдивские острова в среднем стоит 350 тысяч рублей на двоих. Об этом вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радиоточке НСН».

«Мальдивы есть разные, есть домики за 10 долларов в день без питания, а есть виллы по две-три тысячи долларов в день. Не все тратят миллионы», — такими словами описал эксперт туристическую инфраструктуру люксового курорта богачей. По словам Мкртчяна, средние цены на островах сравнимы с Турцией.

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При этом если раньше россияне летали на Ямайку, Таити и в Доминикану, то сейчас у Мальдив не осталось конкурентов в категории роскошного отдыха.

«Как только откроются другие направления, популярность Мальдив резко упадет. В 2025 году этого не произойдет. Я думаю, что плюс 20 процентов Мальдивы в 2025 году соберут еще с россиян», — заключил Мкртчян.

В октябре 2024 года россияне установили пятилетний рекорд по поездкам на Мальдивы. Кроме того, они превзошли других иностранцев по визитам в островную страну, составив наибольшую долю среди всех пребывающих туристов.

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