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16:38, 29 ноября 2024Путешествия

Тягач повредил двигатель российского самолета со 168 пассажирами на борту

«Авиаторщина»: тягач повредил двигатель самолета S7 Airlines в Иркутске
Алина Черненко

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Тягач повредил двигатель самолета российской авиакомпании S7 Airlines в Иркутске. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в четверг, 28 ноября, с лайнером Airbus A320, прилетевшим из Москвы. После посадки во время буксировки разрушился срезной болт буксировочного водила. После этого борт накатился на тягач, и часть правого двигателя получила повреждения.

По данным источника, никто из 168 пассажиров воздушного судна не пострадал. Их отправили в терминал, а поврежденный самолет отстранили от эксплуатации.

В феврале в московском аэропорту Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап. Нештатная ситуация также произошла во время буксировки лайнера на стоянку.

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