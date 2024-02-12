В Шереметьево самолет с пассажирами зацепил крылом автотрап

В Шереметьево самолет с пассажирами при рулежке зацепил крылом автотрап

В московском аэропорту Шереметьево самолет с пассажирами при рулежке зацепил крылом автотрап. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел, когда тягач буксировал воздушное судно на стоянку. По данным источника, никто из пассажиров самолета не пострадал, однако самому лайнеру потребовался ремонт.

Ранее собирающихся улететь в Таиланд россиян заперли в самолете на 2,5 часа без воды и еды. Отмечается, что рейс из московского аэропорта Шереметьево на Пхукет задержали примерно на пять часов без объяснения причины.

