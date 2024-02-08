Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:22, 8 февраля 2024Путешествия

Россиян заперли в самолете на 2,5 часа без воды и еды

Рейс из Москвы на Пхукет задержали примерно на пять часов без объяснения причины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

Собирающихся улететь в Таиланд россиян заперли в самолете на 2,5 часа без воды и еды. Об этом пишет Telegram-канал портала TourDom.

Отмечается, что Boeing 777-300 должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево на Пхукет в 07:30 четверга, 8 февраля. Однако рейс задержали уже примерно на пять часов без объяснения причины.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

«У моих клиентов уже слезы и паника, причину опоздания им не называют, — рассказала изданию турагент находящихся на борту отдыхающих. — Ни воды, ни еды от авиакомпании нет».

Ранее 8 февраля рейс российской авиакомпании из Ташкента в Москву задержали по техническим причинам, в результате пассажиры застряли в другой стране минимум на десять часов. Уточняется, что самолет должен был вылететь в столицу в 3:45 по местному времени (1:45 мск), но отправление отложили на неопределенный срок.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Борису Надеждину отказали в регистрации кандидатом в президенты. Подписи в его поддержку оказались с браком

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Лана Дель Рей снялась без макияжа и с пистолетом в руках

      Принятие Швеции в НАТО связали с необходимостью оттянуть ВС России от Украины

      Назван новый взрывоопасный регион из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

      Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

      Прилетевшие в Гоа россияне остались без багажа на три дня из-за непогоды

      Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

      Российская авиация сбила украинский Су-25

      Банки Китая начали возвращать платежи из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше