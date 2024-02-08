Россиян заперли в самолете на 2,5 часа без воды и еды

Рейс из Москвы на Пхукет задержали примерно на пять часов без объяснения причины

Собирающихся улететь в Таиланд россиян заперли в самолете на 2,5 часа без воды и еды. Об этом пишет Telegram-канал портала TourDom.

Отмечается, что Boeing 777-300 должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево на Пхукет в 07:30 четверга, 8 февраля. Однако рейс задержали уже примерно на пять часов без объяснения причины.

«У моих клиентов уже слезы и паника, причину опоздания им не называют, — рассказала изданию турагент находящихся на борту отдыхающих. — Ни воды, ни еды от авиакомпании нет».

Ранее 8 февраля рейс российской авиакомпании из Ташкента в Москву задержали по техническим причинам, в результате пассажиры застряли в другой стране минимум на десять часов. Уточняется, что самолет должен был вылететь в столицу в 3:45 по местному времени (1:45 мск), но отправление отложили на неопределенный срок.