Россияне застряли в аэропорту другой страны более чем на десять часов

Рейс Ташкент — Москва задержали минимум на десять часов по техническим причинам

Рейс российской авиакомпании из Ташкента в Москву задержали по техническим причинам, в результате пассажиры застряли в другой стране минимум на десять часов. Подробности сообщила пресс-служба аэропортов Узбекистана в Telegram-канале.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в столицу в 3:45 по местному времени (1:45 мск), но отправление отложили на неопределенный срок. Ожидание рейса составляет уже более десяти часов.

«Всем пассажирам данного рейса со стороны авиакомпании было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания», — сказано в публикации.

Позже стало известно, что за россиянами прилетит другое воздушное судно чартерным рейсом.

Президент России Владимир Путин ранее призвал побыстрее выпускать отечественные самолеты и обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что страна обладает мощностями для создания продвинутой авиационной техники, какие есть всего у нескольких мировых государств.