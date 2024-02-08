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12:17, 8 февраля 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту другой страны более чем на десять часов

Рейс Ташкент — Москва задержали минимум на десять часов по техническим причинам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Рейс российской авиакомпании из Ташкента в Москву задержали по техническим причинам, в результате пассажиры застряли в другой стране минимум на десять часов. Подробности сообщила пресс-служба аэропортов Узбекистана в Telegram-канале.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в столицу в 3:45 по местному времени (1:45 мск), но отправление отложили на неопределенный срок. Ожидание рейса составляет уже более десяти часов.

«Всем пассажирам данного рейса со стороны авиакомпании было предоставлено размещение в гостиницах и трансфер от аэропорта до места временного пребывания», — сказано в публикации.

Позже стало известно, что за россиянами прилетит другое воздушное судно чартерным рейсом.

Президент России Владимир Путин ранее призвал побыстрее выпускать отечественные самолеты и обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что страна обладает мощностями для создания продвинутой авиационной техники, какие есть всего у нескольких мировых государств.

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      Мария Борисова
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