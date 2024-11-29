У российской школьницы на перемене взорвался телефон

В Тольятти у школьницы на перемене взорвался телефон

В Тольятти у школьницы на перемене задымился и взорвался телефон. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти».

Инцидент произошел в школе №62. По данным канала, устройство резко нагрелось, девочка успела отбросить его, после чего оно взорвалось. На опубликованных кадрах видно, что обугленный гаджет лежит на полу у окна, от него идет густой дым.

Со слов директора школы, никто не пострадал. «Открытого огня не было. (...) Помещение школы проветрили», — сообщил руководитель образовательного учреждения.

Ранее в Находке в кармане школьника во время урока воспламенился телефон. Мальчик не пострадал.