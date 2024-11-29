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12:30, 29 ноября 2024Россия

Участники СВО массово обратились за психологической помощью в российском регионе

В Якутии за неделю 260 участников СВО обратились за психологической помощью
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Участники специальной военной операции (СВО) массово обратились за психологической помощью в Якутии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, лишь за неделю специалисты проконсультировали 260 бойцам. Отмечается, что психологам приходится работать не только с военнослужащими, но и с их семьями.

Для оказания помощи в регионе также проводятся «психологические десанты», во время которых специалисты отправляются в отдаленные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что россиян захотели принудить к посещению психолога при разводе. Речь идет о парах с общими несовершеннолетними детьми, а также тех, в которых один из супругов выступает против развода.

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