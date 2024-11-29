Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

Аналитик Юшков: Молдавия может надавить на Украину через ЕС из-за транзита газа

Молдавия может надавить на Украину через Евросоюз из-за проблем с транзитом российского газа, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил претензии Кишинева к Киеву.

«Для Молдавии, конечно, актуальный вопрос, будет ли Украина пропускать через свою территорию российский газ по ряду причин. Во-первых, сейчас газ идет через газопровод в районе Суджи, где сейчас идут боевые действия. Это единственный действующий маршрут, который сейчас остался, потому что южный маршрут Украина перекрыла в 2022 году, потому что там теперь труба проходит по территории ЛНР. Газопроводы не повреждены, но Украина принципиально закрыла этот маршрут, и Молдавия тогда уже пострадала», — рассказал аналитик.

По словам специалиста, тема поставок газа для Молдавии сейчас достаточно острая, поэтому власти страны будут стараться обеспечить страну ресурсами всеми способами.

Молдавия сейчас может просить Евросоюз надавить на Украину, чтобы те исполняли это законодательство, поэтому некий аргумент к этим процедурам может быть Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Украина в 2019 году применила на себе европейское законодательство в области транзита газа. Оно предполагает, что Украина обязана проводить аукционы для разыгрывания мощностей по транзиту. Они даже в 2021 году проводили аукционы, и "Газпром" там был единственным участником, если ему нужно было прокачать больше, чем было прописано в долгосрочном контракте», — сказал он.

Кроме того, Молдавия может попробовать изменить правила приемки газа, считает Игорь Юшков.

«Еще один вариант того, что может сделать Молдавия, это договориться с "Газпромом" о переносе точки сдачи-приемки газа, например, на российско-украинскую границу в район Суджи, чтобы право собственности на газ от "Газпрома" переходило там. И тогда услуги по транзиту будет заказывать не "Газпром", и не с "Газпромом" Украине надо будет тогда о транзите договариваться, а с молдавской компанией. Ведь Украина обычно настаивает на том, что не будет договариваться с "Газпромом", не будет продлевать действующий договор с Россией, а про европейцев и Молдавию ничего не говорят», — заключил специалист.

Как заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан, Кишинев будет вынужден обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромисса для стабильного газоснабжения страны, если Киев прекратит транзит российского газа. Он заявил о важности подписания операторских соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем. По его словам, без этого транзит газа, в том числе для Приднестровья и других стран Европы, будет невозможна.