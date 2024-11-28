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23:25, 28 ноября 2024Бывший СССР

Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения транзита газа через Украину

«Молдовагаз»: Молдавия обратится к ЕК, если Украина прекратит транзит газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Raunig / Reuters

Молдавии придется обратиться к Еврокомиссии (ЕК) за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, если Киев прекратит транзит российского газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала N4, пишет РИА Новости.

По его словам, Молдавия также будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор. Он заявил о важности подписания операторских соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем. Чебан добавил, что без таких соглашений организация транзита газа, в том числе для Приднестровья и других стран Европы, будет невозможна.

Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов, комментируя состоявшиеся консультации с главой российской компании Алексеем Миллером, заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.

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