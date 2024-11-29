Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 29 ноября 2024Россия

Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ под Курском попало на видео

МО России показало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Уничтожение боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском попало на видео. Кадры показало Министерство обороны России в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как FPV дрон на скорости приближается к военной технике ВСУ, после чего съемка обрывается. Следом идут кадры объективного контроля с другого беспилотника, дежурившего в небе над местом атаки, — ему удалось снять, что боевая машина была уничтожена.

«Прямое попадание», — прокомментировали кадры в Минобороны. Ведомство не уточнило, где именно была уничтожена техника ВСУ, отметив лишь, что бой произошел на курском направлении.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область», до предела эскалируют напряженность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Стали известны подробности зверских издевательств разорвавшего лицо пасынку россиянина

      Украина выпустила ракету по региону России

      В России спрогнозировали сокращение выдачи ипотеки вдвое

      Китай запустит спутники следующего поколения Beidou

      В России рассказали о строительстве «зеленых» домов

      Главу Федерации футбола Брунея уволили после товарищеского матча с Россией

      Названа допустимая дневная норма сахара

      В России осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики

      Медведчук рассказал о бегстве украинцев от Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше