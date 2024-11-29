Уничтожение боевой бронированной машины ВСУ под Курском попало на видео

МО России показало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ под Курском

Уничтожение боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском попало на видео. Кадры показало Министерство обороны России в Telegram.

На выложенных кадрах видно, как FPV дрон на скорости приближается к военной технике ВСУ, после чего съемка обрывается. Следом идут кадры объективного контроля с другого беспилотника, дежурившего в небе над местом атаки, — ему удалось снять, что боевая машина была уничтожена.

«Прямое попадание», — прокомментировали кадры в Минобороны. Ведомство не уточнило, где именно была уничтожена техника ВСУ, отметив лишь, что бой произошел на курском направлении.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область», до предела эскалируют напряженность.