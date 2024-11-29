Уволенный с поста командующего группировкой «Восток» генерал получил новую работу

Курбанов: Рустам Мурадов стал первым замглавкома Сухопутными войсками России

Уволенный с поста командующего группировкой войск «Восток» генерал-полковник Рустам Мурадов получил новую работу. Глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов сообщил в Telegram-канале, что его земляка назначили первым замглавкома Сухопутными войсками России.

По данным Курбанова, указ о назначении Мурадова уже подписал президент России Владимир Путин.

Рустам Мурадов возглавил «Восток» в октябре 2022 года. В марте 2023-го «Царьград» сообщал, что Мурадова уволили с данного поста.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск. Источники, близкие к ведомству, пояснили, что теперь командование группировкой войск «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик получил назначение в «Юге».