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12:44, 29 ноября 2024Россия

Уволенный с поста командующего группировкой «Восток» генерал получил новую работу

Курбанов: Рустам Мурадов стал первым замглавкома Сухопутными войсками России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Рустам Мурадов

Рустам Мурадов. Фото: Kremlin.ru

Уволенный с поста командующего группировкой войск «Восток» генерал-полковник Рустам Мурадов получил новую работу. Глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов сообщил в Telegram-канале, что его земляка назначили первым замглавкома Сухопутными войсками России.

По данным Курбанова, указ о назначении Мурадова уже подписал президент России Владимир Путин.

Рустам Мурадов возглавил «Восток» в октябре 2022 года. В марте 2023-го «Царьград» сообщал, что Мурадова уволили с данного поста.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск. Источники, близкие к ведомству, пояснили, что теперь командование группировкой войск «Восток» принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик получил назначение в «Юге».

ЖЗЛ
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