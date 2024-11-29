В Армении призвали Ереван добиваться вступления Азербайджана в ОДКБ

Эксперт Аветисян: Ереван должен добиваться вступления Азербайджана в ОДКБ

Ереван должен плотнее участвовать в совместных проектах с Россией и также добиться вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К этому призвал глава движения «Моя страна, моя Армения» Мгер Аветисян, передает ТАСС.

«Армения [стоит] перед судьбоносным решением: продолжать играть на двух струнах и ослабить собственный суверенитет, государственность, либо встать на правильный путь с точки зрения обслуживания интересов собственного государства — быть союзником России», — заявил общественник.

Он отметил, что вступление Баку в ОДКБ позволит избежать нового конфликта в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Астане. С чем связана причина решения, не уточняется.