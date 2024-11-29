Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Армении призвали Ереван добиваться вступления Азербайджана в ОДКБ

Эксперт Аветисян: Ереван должен добиваться вступления Азербайджана в ОДКБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Globallookpress.com

Ереван должен плотнее участвовать в совместных проектах с Россией и также добиться вступления Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К этому призвал глава движения «Моя страна, моя Армения» Мгер Аветисян, передает ТАСС.

«Армения [стоит] перед судьбоносным решением: продолжать играть на двух струнах и ослабить собственный суверенитет, государственность, либо встать на правильный путь с точки зрения обслуживания интересов собственного государства — быть союзником России», — заявил общественник.

Он отметил, что вступление Баку в ОДКБ позволит избежать нового конфликта в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Астане. С чем связана причина решения, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

      Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

      В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

      В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

      Разыскиваемого ФБР российского программиста будут судит в Калининграде

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше