В Британии сочли поразительным провал разведки США в получении данных об «Орешнике»

Меркурис счел поразительным провал разведки США в получении данных об «Орешнике»

Провал разведки США в получении данных о российской баллистичекой ракете «Орешник» является поразительным. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Эксперт счел невроятным такой пропуск информации. По его словам, из-за этого провала американцы сильно недооценили Россию.

Ранее Меркурис предупредил страны Запада о последствиях ударов по России, процитировав рейхсканцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: «война против России — самоубийство из-за страха смерти». Меркурис подчеркнул, что западные лидеры, рассматривая идею нанесения превентивного удара по РФ, действуют максимально нерационально, в полном соответствии со словами Бисмарка.