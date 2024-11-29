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16:00, 29 ноября 2024Мир

В Британии согласились со словами Путина о западном оружии

Меркурис: слова Путина о базах производства западного оружия не могут быть ложью
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Kremlin / Reuters

Слова президента России Владимира Путина про имеющиеся у Москвы данные о базах производства западного оружия не могут быть ложью. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, высказывание российского лидера указывает на отсутствие у Москвы опасений, что она утратит способность получать подобную информацию. Меркурис добавил, что также считает новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» разрушительной и эффективной.

Ранее Путин заявил, что Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, а также располагает данными о характеристиках и местах производства западного оружия.

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