В Британии согласились со словами Путина о западном оружии

Меркурис: слова Путина о базах производства западного оружия не могут быть ложью

Слова президента России Владимира Путина про имеющиеся у Москвы данные о базах производства западного оружия не могут быть ложью. С таким заявлением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Если Путин говорит это, а Кремль публикует, это означает, что русские точно располагают данной информацией», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, высказывание российского лидера указывает на отсутствие у Москвы опасений, что она утратит способность получать подобную информацию. Меркурис добавил, что также считает новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» разрушительной и эффективной.

Ранее Путин заявил, что Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, а также располагает данными о характеристиках и местах производства западного оружия.