«В эпицентре взрыва все превращается в пыль». Путин рассказал, что будет при массированном ударе «Орешниками»

Путин заявил, что удар «Орешника» превращает цель в пыль

Массированное применение ракеты «Орешник» сравнимо с мощью ядерного удара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Президент пояснил, что данное сравнение основывается на оценках военных и технических специалистов.

В случае массированного, группового применения, (...) гроздью, в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия Владимир Путин Президент России

Все, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», разделяется на элементарные частицы, по сути превращается в пыль, объяснил Путин.

При этом российский лидер обратил внимание на то, что «Орешник» не является оружием массового поражения.

21 ноября Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью два-три километра в секунду. По словам Путина, Россия атаковала «Орешником» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

Фото: kremlin.ru

Путин заявил о возможном применении «Орешника» по центрам принятия решений в Киеве

Наряду с этим Владимир Путин рассказал, что Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара «Орешником». По словам главы государства, вероятной целью могут стать центры принятия решений в Киеве.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сказал президент.

Российский лидер сделал акцент на том, что такой вариант развития событий не исключается, потому что киевский режим сам неоднократно пытался атаковать объекты государственной важности России.

Россия начала серийное производство «Орешника»

Также Владимир Путин сообщал, что Россия начала серийное производство ракеты «Орешник».

Серийное производство «Орешника» началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации Владимир Путин Президент России

Президент также сообщил, что у России есть несколько готовых к применению изделий подобного рода. Как рассказал Путин, РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Кроме того, наша страна собирается еще на четверть нарастить их производство. Также Путин заявил об отсутствии аналогов «Орешнику» в мире.

«Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся нескоро», — сказал Путин в ходе выступления. Президент добавил, что Россия знает все характеристики вооружений противника и все данные об их поставках на Украину.

«Орешник» стал самым дальнобойным применявшимся в Европе оружием

Американская газета The New York Times писала, что новая российская баллистическая ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе.

Несмотря на то что это ракета средней дальности, ее технические характеристики позволят ей эффективно достигать «большей части Европы», говорилось в публикации. Кроме того, как утверждают украинские официальные лица, «Орешник» нес шесть боеголовок, каждая из которых содержала кассету из шести суббоеприпасов.

Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что запуск «Орешника» является сигналом для стран Запада, чтобы те приняли решение для остановки военной помощи ВСУ и политических авантюр Киева.

«Сигнал очень четкий и очевидный — прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, не поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — заявил Рябков.