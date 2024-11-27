МИД расценил применение «Орешника» как сигнал для Запада

Рябков: запуск «Орешника» является сигналом Западу для остановки помощи ВСУ

Запуск «Орешника», баллистической ракеты средней дальности, является сигналом для стран Запада, чтобы те приняли решение для остановки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и политических авантюр Киева. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Сигнал очень четкий и очевидный — прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, не поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны», — рассказал заместитель министра иностранных дел.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон был предупрежден Москвой о пуске ракеты.

