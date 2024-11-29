Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 29 ноября 2024Силовые структуры

В деле бывшего российского министра спорта появилось вооруженное формирование

В деле экс-министра Дагестана Магомедова фигурирует «гимринская» бандгруппа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Незаконное вооруженное формирование появилось в уголовном деле бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно полученным данным, речь идет о «гимринской» бандгруппе.

Экс-министра спорта Дагестана задержали осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате. Позже бывшего чиновника обвинили в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, расправе над двумя и более людьми, а также бандитизме.

В конце октября текущего года Росфинмониторинг внес Магомедова в список террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

      В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

      Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

      Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

      Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

      Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

      Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

      Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

      Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше