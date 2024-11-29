В деле бывшего российского министра спорта появилось вооруженное формирование

В деле экс-министра Дагестана Магомедова фигурирует «гимринская» бандгруппа

Незаконное вооруженное формирование появилось в уголовном деле бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Согласно полученным данным, речь идет о «гимринской» бандгруппе.

Экс-министра спорта Дагестана задержали осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате. Позже бывшего чиновника обвинили в содействии террористической деятельности с использованием служебного положения, расправе над двумя и более людьми, а также бандитизме.

В конце октября текущего года Росфинмониторинг внес Магомедова в список террористов и экстремистов.