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08:34, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии аннонсировали учения с участием стран НАТО

ERR: в Эстонии в декабре пройдут военные учения «Молния» с участием стран НАТО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В первой половине декабря аннонсировано проведение военных учений «Молния» (Picne) в Эстонии при участии стран-членов НАТО. Об этом рассказали в эфире телерадиокомпании ERR.

Уточняется, что маневры будут проводиться с 2 по 15 декабря преимущественно в северной и северо-востояной части республики. Участие в военных учениях примут порядка двух тысяч военнослужащих из Великобритании, Латвии, США, Франции и Эстонии. Их целью будет отработка «механизмов переброски сил в зону конфликта».

Ранее военные учения сил быстрого развертывания ЕС, которые начались 25 ноября в Германии, связали с действиями России на Украине. По словам представителя внешнеполитической службы Евросюза Петера Стано, они направлены на укрепление потенциала, чтобы иметь возможность реагировать на кризисы, представляющие прямую угрозу для сообщества и его граждан.

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