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08:26, 19 ноября 2024Мир

В ЕС связали военные учения в Германии с действиями России

Представитель ЕС Стано: военные учения в Германии связаны с действиями России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Военные учения сил быстрого развертывания ЕС, которые начнутся 25 ноября в Германии, связаны с действиями России на Украине. Об этом сообщил «Известиям» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, ЕС укрепляет свой потенциал, чтобы иметь возможность реагировать на кризисы, представляющие прямую угрозу для сообщества и его граждан.

Французский аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр добавил, что цель учений — увидеть, как взаимодействуют разные группы войск в районе проведения операции. «Теоретически можно допустить, что они могут быть использованы для предварительного размещения войск перед их быстрым развертывание на Украине в случае необходимости», — объяснил он.

Мероприятия пройдут с 25 ноября по 10 декабря. Участие в них примут 15 стран ЕС и свыше 1,7 тысяч солдат.

Кроме того, с 4 по 28 ноября на полигоне в Роваярви в Финляндии НАТО проводит крупнейшие артиллерийские учения на границе с Россией Lightning Strike 24. Уточнялось, что в учениях примут участие около 3600 военнослужащих из Финляндии, США, Швеции, Эстонии, Великобритании и Франции.

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