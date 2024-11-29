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15:27, 29 ноября 2024Мир

В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

Bloomberg: назначение Келлога может оставить Европу без американских союзников
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Назначение избранным президентом США Дональдом Трампом отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпосланником по Украине может оставить Европу без американских союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«С Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать Украину без своих американских союзников. Выбор Трампом в качестве своего специального посланника по Украине и России Кита Келлога (...) только усиливает эти опасения», — отмечается в материале издания.

В частности, по данным агентства, европейских политиков пугает готовность Келлога прекратить военную помощь Вооруженным силам Украины в случае, если Киев откажется от мирных переговоров с Россией. В связи с этим страны Европы начали наращивание собственных производственных возможностей.

Ранее Келлог заявил, что его задачей на новом посту станет реализация идеи «мир через силу» в украинском конфликте.

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