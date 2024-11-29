Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Казахстане решили разыскать владельца космического корабля

В Казахстане объявили в розыск владельца космического корабля «Буран» Мусу
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетБуран в Казахстане

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Казахстане объявили в розыск владельца экземпляра советского космического корабля «Буран», предпринимателя Даурена Мусу. Информация опубликована на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.

Департамент полиции Алма-Аты 25 ноября объявил в розыск бизнесмена 1974 года рождения. В настоящий момент Муса является генеральным директором акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация "Байконур"» (РКК «Байконур»), которой принадлежит летный образец советского космического челнока.

Как передает Tengrinews, управление криминальной полиции решило разыскать бизнесмена по статье 190 части 4 («Мошенничество») Уголовного кодекса Казахстана. Дополнительных подробностей дела не сообщается.

Ранее в Казахстане отказались рассматривать ходатайство о возвращении корабля «Буран» и его макета в государственную собственность. В ведомстве подчеркнули, что имущество является собственностью РКК «Байконур».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба назвал условие поражения Украины

      Пассажир бизнес-класса самолета остался с изуродованным лицом по вине экипажа

      Объяснена загадка избытка мюонов на Земле

      Диетолог рассказала о последствиях ежедневного поедания яиц

      Российский школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге

      Глава РФС оценил коррупционный скандал в российском футболе

      Дезертирам из ВСУ дали месяц на возвращение в части

      Тело неизвестной вынесло на берег на острове вечеринок в Таиланде

      51-летняя жена Стаса Михайлова раскрыла свой вес

      Германская разведка создала группу для пресечения иностранного вмешательства в выборы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше