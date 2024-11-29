В Казахстане решили разыскать владельца космического корабля

В Казахстане объявили в розыск владельца космического корабля «Буран» Мусу

В Казахстане объявили в розыск владельца экземпляра советского космического корабля «Буран», предпринимателя Даурена Мусу. Информация опубликована на портале правовой статистики и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана.

Департамент полиции Алма-Аты 25 ноября объявил в розыск бизнесмена 1974 года рождения. В настоящий момент Муса является генеральным директором акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация "Байконур"» (РКК «Байконур»), которой принадлежит летный образец советского космического челнока.

Как передает Tengrinews, управление криминальной полиции решило разыскать бизнесмена по статье 190 части 4 («Мошенничество») Уголовного кодекса Казахстана. Дополнительных подробностей дела не сообщается.

Ранее в Казахстане отказались рассматривать ходатайство о возвращении корабля «Буран» и его макета в государственную собственность. В ведомстве подчеркнули, что имущество является собственностью РКК «Байконур».