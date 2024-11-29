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23:20, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве обвинили американскую бюрократию в задержке военной помощи Украине

Подоляк обвинил бюрократию США в задержке военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Times обвинил американскую бюрократию в задержке военной помощи Киеву.

По его словам, медленное принятие решений в США приводит к потерям среди Вооруженных сил Украины и позволяет продвигаться российским войскам.

«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», — сказал Подоляк. Он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не вся сумма, за которую проголосовали в США, была реализована в рамках прямой помощи Украине.

Издание отмечает, что бюрократические сложности помешают предоставить Киеву оставшуюся помощь, выделенную президентом Джо Байденом до вступления в должность его преемника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Киев ищет способы убедить избранного американского лидера в том, что продолжение поддержки Украины может принести выгоду США.

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