В Кремле ответили на осуждение Байденом ударов России по Украине

Разрешение Вашингтона на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории является безответственным, поэтому в случае использования Киевом этих ракет Москва будет давать соответствующий ответ. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на заявления президента США Джо Байдена, передает ТАСС.
«Президент России Владимир Путин предупредил, что решение Белого дома разрешить использование этого американского и иного иностранного производства оружия является безответственным подходом, который подталкивает к эскалации ситуации. И в случае использования этих самых ракет Россия каждый раз будет давать соответствующий ответ», — заверил представитель Кремля.
Ранее Байден возмутился российскими ударами по оборонно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны, назвав атаку «ужасающей». Он обратился к украинскому народу, пообещав, что Вашингтон «будет с ним», напомнил о поставках Киеву средств противовоздушной обороны, а также пообещал новые поставки оружия.