В Кремле ответили на осуждение Байденом ударов России по Украине

Песков ответил Байдену, который осудил ответные удары России по Украине

Разрешение Вашингтона на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории является безответственным, поэтому в случае использования Киевом этих ракет Москва будет давать соответствующий ответ. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на заявления президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин предупредил, что решение Белого дома разрешить использование этого американского и иного иностранного производства оружия является безответственным подходом, который подталкивает к эскалации ситуации. И в случае использования этих самых ракет Россия каждый раз будет давать соответствующий ответ», — заверил представитель Кремля.

Ранее Байден возмутился российскими ударами по оборонно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны, назвав атаку «ужасающей». Он обратился к украинскому народу, пообещав, что Вашингтон «будет с ним», напомнил о поставках Киеву средств противовоздушной обороны, а также пообещал новые поставки оружия.