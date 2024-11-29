Песков: миротворцы могут появиться на Украине с согласия сторон конфликта

Введение миротворческого контингента на Украину возможно только с согласия сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта», — сказал Песков, комментируя сообщения Службы внешней разведки (СВР) РФ о планах западных союзников Киева оккупировать Украину под видом введения миротворческих сил.

Ранее в пресс-бюро СВР сообщили, что НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы «подготовить Киев к попытке реванша» в будущем, и уже готовит к этом украинскую армию.