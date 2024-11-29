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09:28, 29 ноября 2024Мир

В СВР предупредили о желании НАТО подготовить Украину к реваншу

СВР: НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы подготовить ВСУ к реваншу
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

НАТО хочет заморозки конфликта, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к гипотетическому реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

«В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта. Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша», — сообщили представители разведки.

Дополнительно уточняется, что Североатлантический альянс уже развернул тренировочные центры, которые ставят задачу рекрутировать более одного миллиона украинцев.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что на смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. По его словам, «англосаксы любят разделять, чтобы властвовать». Он подчеркнул, что России и другим представителям евразийской системы безопасности «необходимо еще крепче» объединяться, чтобы жить мирно, несмотря на «любые внешние авантюры деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов».

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