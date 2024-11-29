В Кремле заявили о всегда соответствующем ответе на удары вглубь России

Песков: РФ всегда будет соответствующе отвечать на удары по своей территории

Российская сторона всегда будет соответствующе отвечать на удары по своей территории западным дальнобойным оружием, заявил в пятницу, 29 ноября, во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«В своем недавнем заявлении президент [России Владимир] Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является шагом», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что на применение данного оружия всегда будет следовать адекватный ответ.

По данным российского Минобороны, Вооруженные силы страны с 23 по 29 ноября нанесли один массированный и 32 групповых удара высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Большинство ударов пришлось на объекты энергетики.

