В Литве назвали грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси о членстве в ЕС

В МИД Литвы назвали грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси по ЕС

Временно исполняющий обязанности главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси о приостановке переговоров по членству в Европейском союзе (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Народ Грузии, вы — грузины, и вы настоящие европейцы. Никто у вас этого не отнимет», — заявил он. Ландсбергис также назвал путь Грузии в ЕС долгим и трудным. Дипломат выразил уверенность, что грузинское общество не сдастся.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна отказывается ставить в повестку дня открытие переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Как он уточнил, государство не примет бюджетные гранты ЕС до окончания указанного срока.

После объявления этого решения в Грузии начались протесты. Полиции и спецназу пришлось оцепить здание парламента, где проходила массовая акция.