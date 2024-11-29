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11:09, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Литве назвали грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси о членстве в ЕС

В МИД Литвы назвали грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси по ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал грузин настоящими европейцами после решения Тбилиси о приостановке переговоров по членству в Европейском союзе (ЕС). Об этом он написал в соцсети X.

«Народ Грузии, вы — грузины, и вы настоящие европейцы. Никто у вас этого не отнимет», — заявил он. Ландсбергис также назвал путь Грузии в ЕС долгим и трудным. Дипломат выразил уверенность, что грузинское общество не сдастся.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна отказывается ставить в повестку дня открытие переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Как он уточнил, государство не примет бюджетные гранты ЕС до окончания указанного срока.

После объявления этого решения в Грузии начались протесты. Полиции и спецназу пришлось оцепить здание парламента, где проходила массовая акция.

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