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17:06, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Минобороны Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в ЕС

43 сотрудника МО Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в ЕС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Министерстве обороны (МО) Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) властями республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Совместное заявление подписали 43 сотрудника Министерства обороны страны», — говорится в публикации.

Кроме того, против остановки интеграции Грузии в ЕС также высказались несколько судей. Их число не уточняется.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не будет ставить в повестку дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, Грузия откажется на данный срок от всех бюджетных грантов Евросоюза.

После этого в Грузии начались протесты. Акции прошли в Тбилиси у здания парламента, а также в Кутаиси и Батуми.

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