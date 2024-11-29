В Минобороны Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в ЕС

43 сотрудника МО Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в ЕС

В Министерстве обороны (МО) Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС) властями республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Совместное заявление подписали 43 сотрудника Министерства обороны страны», — говорится в публикации.

Кроме того, против остановки интеграции Грузии в ЕС также высказались несколько судей. Их число не уточняется.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не будет ставить в повестку дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, Грузия откажется на данный срок от всех бюджетных грантов Евросоюза.

После этого в Грузии начались протесты. Акции прошли в Тбилиси у здания парламента, а также в Кутаиси и Батуми.