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10:02, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии решили инициировать вотум недоверия правительству

Додон: ПСРМ решила инициировать вотум недоверия правительству Молдавии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) решила инициировать процедуру вотума недоверия правительству Молдавии и настаивать на необходимости досрочно провести парламентские выборы. Об этом сообщил председатель политического объединения Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение партия социалистов приняла на фоне продолжающегося кризиса в энергетической сфере и неспособности Кабмина защитить граждан и экономику страны. Он подчеркнул, что действия правительства Дорина Речана привели к очередному росту тарифов на энергоносители и стали причиной увеличения инфляции.

«ПСРМ подготовила все необходимые документы и инициирует процесс отставки правительства. Мы также уверены, что текущий кризис не может быть разрешен без перезагрузки политической системы. В связи с этим Партия социалистов настаивает на необходимости как можно скорее провести досрочные парламентские выборы», — написал политик.

Ранее стало известно, что Молдавия не собирается платить задолженность «Газпрому». Против погашения долгов перед российской компанией в размере 709 миллионов долларов выступил премьер-министр республики Дорин Речан.

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