В Молдавии отказались выплачивать долг «Газпрому»

Премьер Речан: Молдавия не собирается платить долг «Газпрому»

Молдавия не собирается платить задолженность «Газпрому». Премьер-министр республики Дорин Речан высказался против погашения озвученного представителями корпорации долга в размере 709 миллионов долларов, сообщает телеканал Moldova 1.

«"Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — отметил он.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в 2021 году продлить контракт на поставку газа в Молдавию, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре прошлого года правительство Молдавии предложило выплатить российскому холдингу 8,6 миллиона долларов, а остальное списать.

К данной проблеме вернулись на фоне планов Украины прекратить транзит российского газа по своей территории. Тогда Дорин Речан заявил, что, согласно контракту, «Газпром» должен доставить газ к границам республики по альтернативному маршруту и взять на себя дополнительные расходы.

Накануне стало известно, что Молдавии придется обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны, если Киев прекратит транзит российского газа. Республика также будет искать альтернативные пути через трансбалканский коридор.

В свою очередь, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов, комментируя состоявшиеся консультации с главой компании Алексеем Миллером, заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в 2025 году.