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17:58, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Одессе сгорел пляжный комплекс

«Страна.ua»: в Одессе сгорел пляжный комплекс в курортном районе Аркадия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В курортном районе Одессы Аркадия сгорел пляжный комплекс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Житель Одессы, снявший последствия пожара, рассказал, что возгорание началось еще ночью. Он предположил, что причиной мог стать поджог или короткое замыкание. Постройки полностью выгорели, пожарные до сих пор пытаются нейтрализовать дым, идущий из-под развалин. Официальные лица города пока не прокомментировали случившееся.

Ранее в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Причина и место взрыва не сообщалось.

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