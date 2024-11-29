В Польше начались учения НАТО у границ России

PAP: учения НАТО TUMAK-24 начались в Польше у границ России

В Польше начались учения НАТО TUMAK-24, проходящие в 70 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает польское агентство PAP.

По данным агентства, учения проводятся на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве. Участие в них принимают более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений Североатлантического альянса.

Кроме того, в маневрах задействованы 850 единиц боевой техники. Одной из главных тренировочных задач стала танковая переправа через озеро Кемпно. По данным агентства, учения TUMAK-24 продлятся до 2 декабря.

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что в ходе учений НАТО на полигоне Роваярви в Лапландии британские военные испытали «культурный шок» из-за низких температур.