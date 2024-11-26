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15:43, 26 ноября 2024Мир

Британские военные рассказали о культурном шоке от учений в «экстремальный мороз»

UKDJ: британские военные испытали культурный шок от учений при минус 15 градусах
Семен Александров (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британские военные испытали культурный шок от учений Лапландии в экстремальный мороз до минус 15 градусов. Об этом рассказал заместитель командира 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер, сообщает издание UK Defence Journal (UKDJ).

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — заявил он.

В недельных учениях на полигоне Роваярви в Лапландии приняли участие более 5 тысяч военнослужащих из 28 стран НАТО. По словам Мортимера, маневры стали фантастической возможностью продемонстрировать модернизированные артиллерийские возможности перед всеми партнерами по НАТО.

Ранее стало известно, что инфраструктура Лапландии не готова к присутствию там сил Североатлантического альянса. Отмечается, что автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура.

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