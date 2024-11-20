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16:58, 20 ноября 2024Мир

Стало известно о неготовности инфраструктуры Лапландии к присутствию там сил НАТО

Yle: инфраструктура Лапландии не готова к присутствию НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mats Lindberg / Shutterstock / Fotodom

Инфраструктура Лапландии не готова к присутствию там сил Североатлантического альянса. Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура. «С точки зрения безопасности поставок плохие дороги представляют собой риск, поскольку без подъездных путей люди останутся без продуктов, лекарств, топлива и других жизненно важных товаров во время возможного кризиса», — говорится в материале.

Исполняющий обязанности руководителя региона Ханну Таккула заявил, что финансирование масштабных проектов должно осуществляться на средства финских налогоплательщиков, а также через программы Евросоюза. Также уточняется, что НАТО планирует разместить в регионе штаб передовых сухопутных сил.

Ранее стало известно, что финская полиция начала уголовное расследование разрыва кабеля в Балтийском море. Центральная криминальная полиция Финляндии начала уголовное расследование из-за разрыва единственного телекоммуникационного кабеля между Германией и Финляндией C-Lion1.

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