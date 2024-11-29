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19:14, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Раде назвали хамской реакцию МИД Украины на разгон протестов в Грузии

Нардеп Бужанский: реакция МИД Украины на разгон протестов в Грузии — хамская
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Реакция МИД Украины на разгон протестов в Грузии против приостановки евроинтеграции — хамская. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Такое впечатление, будто целью Грузии было очаровать нас и они не справились. На мой взгляд, бестактно выглядит, чтоб не сказать хамски», — говорится в публикации.

Нардеп добавил, что попытки Грузии вступить в Евросоюз начались раньше, чем на Украине, и это Киеву стоит проявлять внимательность.

Ранее МИД Украины осудил разгон протестов в Грузии. Ведомство заявило, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября.

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