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14:25, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Раде назвали возможную долю ветеранов в населении страны

Гончаренко: доля ветеранов может составить до 30 процентов населения Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможная доля ветеранов может составить до 30 процентов населения Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале со ссылкой на стратегию ветеранской политики кабинета министров Украины

«В перспективе это [число] составит около 20-30 процентов от всего населения Украины», — рассказал депутат.

Гончаренко сообщил об утверждении стратегии ветеранской политики до 2030 года украинским Кабмином. По его информации, сейчас число проживающих на Украине ветеранов боевых действий составляет примерно 1,3 миллиона человек. Отмечается, что в дальнейшем это число может вырасти до 9 миллионов человек.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский задал вопрос о возможности призыва в ВСУ 16-летних подростков. Он подчеркнул, что предыдущее снижение мобилизации было связано с заявлениями властей страны о выходе на границы 1991 года.

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