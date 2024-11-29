Депутат Рады Дубинский раскритиковал планы по снижению возраста мобилизации

Власти Украины могут пойти на призыв 16-летних подростков в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Границы 24-го (2024 года — прим. «Ленты.ру») будут защищать 16-ти летние?» — задал вопрос депутат.

Дубинский раскритиковал планы по возможному снижению возраста мобилизации в ВСУ. Депутат подчеркнул, что предыдущее снижение мобилизации было связано с заявлениями властей страны о выходе границы 1991 года. Политик отметил также недавнее заявление главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака о границах на дату 23 февраля 2022 года.

Ранее Ермак призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава ОП счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года для начала урегулирования.