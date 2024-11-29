Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Раде задали вопрос о возможности призыва в ВСУ 16-летних

Депутат Рады Дубинский раскритиковал планы по снижению возраста мобилизации
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Власти Украины могут пойти на призыв 16-летних подростков в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Границы 24-го (2024 года — прим. «Ленты.ру») будут защищать 16-ти летние?» — задал вопрос депутат.

Дубинский раскритиковал планы по возможному снижению возраста мобилизации в ВСУ. Депутат подчеркнул, что предыдущее снижение мобилизации было связано с заявлениями властей страны о выходе границы 1991 года. Политик отметил также недавнее заявление главы офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака о границах на дату 23 февраля 2022 года.

Ранее Ермак призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава ОП счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года для начала урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Москвичам пообещали ускорить переселение из домов под снос

      Российского футболиста подозревают в жестокой расправе. Он похитил бизнесмена и пытал его в лесу, снимая на камеру

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше