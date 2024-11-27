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14:03, 27 ноября 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров

Глава ОП Украины Ермак призвал вернуться к границам 2022 года для переговоров
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Для плодотворных переговоров по урегулированию украинского конфликта можно вернуться к границам по состоянию на февраль 2022 года. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri.

«Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — заявил глава ОП.

Ермак счел необязательным возврат к границам Украины 1991 года для начала урегулирования конфликта. При этом чиновник призвал вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года, поскольку это якобы продемонстрирует желание всех сторон прекратить боевые действия.

Ранее собеседник издания «Украинская правда» в команде Зеленского описал план Украины фразой «сидим ровно и ждем января». По словам собеседника издания, Киев не может начать мирные переговоры с Москвой без участия Вашингтона.

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