В Раде призвали к отставке Сырского после увольнения командующего ВСУ

Безуглая: увольнение командующего ВСУ Павлюка является пусканием дыма в глаза

Увольнение командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка и назначение Михаила Драпатого на эту должность является пусканием дыма в глаза. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского, то это просто пускание дыма в глаза», — высказалась депутат.

Безуглая призвала президента Украины Владимира Зеленского к отставке Сырского после увольнения Павлюка с должности. По ее мнению, Драпатый станет «козлом отпущения» в интригах командования ВСУ. Политик добавила, что руководство украинской армии пытается протянуть до капитуляции и закрепить коррупцию.

Ранее Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ) Михаила Драпатого. Он также добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве были согласованы с Сырским.

