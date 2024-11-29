В России объяснили перестановки в ВСУ

Депутат Колесник связал перестановки в ВСУ с недовольством Зеленского

Перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) связаны с недовольством президента Владимира Зеленского ходом боевых действий. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Эта кадровая чехарда, когда Зеленский в лихорадочном порядке начинает менять команду, которую сам же сформировал, говорит о неуверенности. Подобные шаги совершенно недопустимы во время ведения боевых действий», — сказал Колесник.

Он также допустил, что смена командующего Сухопутными войсками может указывать на недовольство Зеленского ходом конфликта и попыткой изменить ситуацию на поле боя.

«Командующий Сухопутными войсками — это очень серьезная фигура. Зеленский же недоволен тем, что проигрывает в полный рост, отсюда и такие перестановки. Но недопустимо в подобной тяжелой ситуации менять ключевые фигуры», — заметил политик.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Кроме того, украинский лидер сменил заместителя главкома ВСУ Александра Сырского.