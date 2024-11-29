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11:27, 29 ноября 2024Силовые структуры

В России осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики

В Москве осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудили гражданина Украины за демонстрацию экстремистской символики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как установил суд, Николай Клим разместил на своей странице в социальной сети пост с символикой экстремистской направленности.

Бутырский районный суд признал его виновным по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») КоАП РФ и назначил административный арест на 12 суток.

Ранее сообщалось, что россиянку объявили в федеральный розыск за видеозапись в социальной сети.

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