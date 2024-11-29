В России сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео

В Красноярском крае сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте

В поселке Шушенское Красноярского края сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как две россиянки дурачатся под песню, находясь в помещении, где готовят еду. Одна из них берет мясную тушу и делает вид, что у нее в руках гитара. Другая девушка разделывает продукцию и тоже двигается в такт музыке.

После распространения ролика в соцсетях танцами в столовой заинтересовались представители краевого Роспотребнадзора.

Они разглядели, что у одной из девушек нет перчаток, у другой — шапочки, а в кастрюле с надписью каша лежит мясо. В учебном заведении планируют провести проверку.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах ученик взял в школьной столовой нож и угрожал им детям и взрослым.