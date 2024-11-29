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10:37, 29 ноября 2024Россия

В России сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео

В Красноярском крае сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В поселке Шушенское Красноярского края сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как две россиянки дурачатся под песню, находясь в помещении, где готовят еду. Одна из них берет мясную тушу и делает вид, что у нее в руках гитара. Другая девушка разделывает продукцию и тоже двигается в такт музыке.

После распространения ролика в соцсетях танцами в столовой заинтересовались представители краевого Роспотребнадзора.
Они разглядели, что у одной из девушек нет перчаток, у другой — шапочки, а в кастрюле с надписью каша лежит мясо. В учебном заведении планируют провести проверку.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах ученик взял в школьной столовой нож и угрожал им детям и взрослым.

ЖЗЛ
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