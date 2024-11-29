В России сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео

В поселке Шушенское Красноярского края сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На представленном ролике видно, как две россиянки дурачатся под песню, находясь в помещении, где готовят еду. Одна из них берет мясную тушу и делает вид, что у нее в руках гитара. Другая девушка разделывает продукцию и тоже двигается в такт музыке.
После распространения ролика в соцсетях танцами в столовой заинтересовались представители краевого Роспотребнадзора.
Они разглядели, что у одной из девушек нет перчаток, у другой — шапочки, а в кастрюле с надписью каша лежит мясо. В учебном заведении планируют провести проверку.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах ученик взял в школьной столовой нож и угрожал им детям и взрослым.