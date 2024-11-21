Российский ученик взял в школьной столовой нож и угрожал им детям и взрослым

В Чебоксарах шестиклассник угрожал ножом детям и взрослым в школе №63. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Чувашской Республики.
По данным ведомства, ученик взял нож в столовой и ходил с ним по коридорам. Он демонстрировал оружие окружающим и высказывал при этом угрожающие слова. Активных действий по причинению кому-либо вреда он не предпринимал, отметили в пресс-службе.
Охранник обезвредил мальчика. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассник пытался ограбить магазин с канцелярским ножом в руке.