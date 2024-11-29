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12:45, 29 ноября 2024Россия

В России захотели ввести новое требование для таксистов

В Госдуму внесли проект об обязательной установке видеорегистраторов в такси
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России захотели ввести новое требование для таксистов об обязательной установке видеорегистраторов в салоне автомобилей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает РИА Новости.

Как следует из документа, предлагается ввести обязательную видеосъемку происходящего как в салоне легкового такси, так и на дороге.

Авторы инициативы считают, что система видеонаблюдения станет профилактической мерой правонарушений и преступлений. В частности, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в случае возникновения конфликтов или аварийных ситуаций.

«Такси — это такой же вид транспорта по перевозкам пассажиров, как и автобус или метро, разница только в пассажиропотоке. В городском общественном транспорте успешна себя зарекомендовала система видеонаблюдения», — отметил депутат Госдумы Евгений Марков.

При этом некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведет к увеличению цен на услуги. «Мы же считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте. Тем более, что некоторые таксопарки уже ввели условия обязательного наличия в салоне машины средств видеофиксации», — заключил парламентарий.

Ранее в России захотели ввести новое ограничение для мигрантов-водителей. Речь идет о лишении их отсрочки на замену водительских прав.

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