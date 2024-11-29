В российском городе арестовали связывающего поясом и насиловавшего шестиклассницу мужчину

В Уфе арестован мужчина, которого обвинила в изнасиловании дочь сожительницы

В Уфе арестован мужчина, которого 13-летняя дочь сожительницы обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. На время расследования пострадавшую поместили в центр для сирот. Ей назначен ряд экспертиз.

По данным канала, девочка рассказала, что в течении восьми лет она жила с родственниками, потому что ее 33-летняя мать отбывала срок в колонии по статье о наркотиках. В апреле 2024 года женщина освободилась, и с этого времени девочка жила с ней и ее 32-летним сожителем. Пострадавшая сказала, что все началось с того, что мужчина шутил с ней на интимные темы и назвал себя извращенцем. По ее словам, позже отчим и мать запретили ей общаться с друзьями, отобрали телефон и не выпускали гулять.

Школьница заявила, что в августе мужчина сказал, что недоволен ее поведения и начал домогаться, а в октябре он накрыл ее лицо футболкой, связал поясом от халата и изнасиловал в противоестественной форме. По словам шестиклассницы, после этого он пообещал не трогать ее до января, при условии, что девочка будет молчать и оставлять ему свое ношенное белье. Затем потерпевшая рассказала обо всем матери, но женщина ей не поверила и пообещала избить. Пострадавшая рассказала обо всем социальному педагогу в школе. Отмечается, что мать школьницы утверждает, что дочь придумала всю историю потому, что они с сожителем заставляют ее учиться, отбирают на ночь гаджеты и не позволяют прогуливать школу.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино задержан 67-летний пенсионер, который в течение девяти месяцев домогался 16-летней падчерицы.