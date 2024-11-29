В российском городе из земли пошел пар

В Новосибирске из-за прорыва трубы без отопления осталось 20 домов

В Новосибирске прорвало трубу, из-за чего улицу начало заволакивать клубами пара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Sibria.

Авария произошла на улице Адриена Лежена. Отопления лишились жильцы 20 зданий. Прорыв собираются устранить к 5:00 субботы, 30 ноября.

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) нашли два дефекта в трубах домов № 11 и 13. При этом на карте города указано, что в настоящее время в городе 34 отключения подачи воды, два из которых аварийные.

Ранее жители около 20 населенных пунктов в Тверской области на неделю остались без электричества. Причиной стали обильные снегопады, прошедшие 21 ноября. В некоторых поселках дороги оказались заблокированы снегом и упавшими деревьями, из-за чего туда перестали приезжать автолавки с продуктами.