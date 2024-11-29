Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:58, 29 ноября 2024Экономика

В российском городе из земли пошел пар

В Новосибирске из-за прорыва трубы без отопления осталось 20 домов
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске прорвало трубу, из-за чего улицу начало заволакивать клубами пара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Sibria.

Авария произошла на улице Адриена Лежена. Отопления лишились жильцы 20 зданий. Прорыв собираются устранить к 5:00 субботы, 30 ноября.

Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) нашли два дефекта в трубах домов № 11 и 13. При этом на карте города указано, что в настоящее время в городе 34 отключения подачи воды, два из которых аварийные.

Ранее жители около 20 населенных пунктов в Тверской области на неделю остались без электричества. Причиной стали обильные снегопады, прошедшие 21 ноября. В некоторых поселках дороги оказались заблокированы снегом и упавшими деревьями, из-за чего туда перестали приезжать автолавки с продуктами.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Мужчина спасся от оленя с помощью кофе

      Туристы массово устремились в один регион России

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше