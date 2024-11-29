В российском городе подросток перестал дышать после отдыха в гамаке

В Екатеринбурге подросток перестал дышать после отдыха в гамаке

В Екатеринбурге подросток перестал дышать после отдыха в гамаке. Об этом пишет E1.RU.

По данным издания, мальчик находился дома с мамой и сестрой. Пока россиянка читала книгу дочери, ее сын качался в гамаке. Он якобы слишком туго закрутил полотна у головы и перестал дышать, спасти его не удалось.

«Это произошло дома у моей первой жены, он живет с ней. Дома в потолок вкручен гамак. Он крутился, закручивался, горло передавило. Когда обнаружили его, уже откачать не смогли», — рассказал отец школьника.

С его слов, скорая приехала оперативно, но медики уже ничего не смогли сделать.

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