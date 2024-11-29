В США обвинили администрацию Байдена в пренебрежении дипломатией и эскалации войн

Экс-сотрудник Нацразведки США обвинил Байдена в пренебрежении дипломатией

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл подверг критике администрацию президента Джо Байдена за ее подход к международным вопросам. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Байден не умеет вести дипломатию. «Все сводится к войне, еще больше войн и еще больше финансирования войн. Никогда раньше не видел, чтобы Госдепартамент так отодвигали в сторону по всем вопросам», — отметил Гренелл.

27 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.