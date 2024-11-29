В США спрогнозировали реакцию Путина на план спецпосланника Трампа

CNN: у спецпосланника Трампа Келлога есть план, который может понравиться Путину

У спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога есть план по решению украинского конфликта. Реакцию на него президента России Владимира Путина спрогнозировал американский телеканал CNN.

Отмечается, что Келлог предлагает странам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. При этом он подчеркивает, что США не следует принимать участие в дальнейшем противостоянии Москвы и Киева. Также спецпосланник назвал отдаленной перспективой вступление Украины в НАТО. Кроме того, политик заявил, что Соединенным Штатам следует предлагать помощь Украине в виде кредита.

Келлог подчеркнул, что официальная политика США должна поставить своей целью прекращение огня и урегулирование конфликта переговорным путем. «План по прекращению военного конфликта может понравиться Путину», — отмечается в публикации.

Ранее американский журнал The American Conservative заявил о бесполезности атак дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. По его словам, Россия уже победила в вооруженном конфликте.